Ihre Outfits könnten unterschiedlicher nicht sein! Gigi (27) und Bella Hadid (25) zählen seit Jahren zu den begehrtesten Topmodels der Welt. Kaum eine Modenschau ist ohne eine der Hadid-Schwestern. Aber auch auf Events sind die beiden gern gesehene Gäste und strahlen mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. So wie jetzt wieder: Gigi und Bella rocken in äußerst unterschiedlichen Looks den Red Carpet!

Am Donnerstag flanierten die Supermodels zusammen über den roten Teppich der The Prince's Trust Gala in New York City. Ihre Auftritte waren dabei aber so gegensätzlich wie Tag und Nacht. Während Gigi in einem knallpinken Kleid mit farblich passender Strumpfhose und High Heels für die Presse posierte, glänzte ihre jüngere Schwester Bella in einer nachtschwarzen Robe mit feinen Handschuhen.

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden auf einem ganz anderen Event geglänzt: Gigis 27. Geburtstag! Auch da hatten die beiden in unterschiedlichen Looks gestrahlt – während die Ex-Freundin von Zayn Malik ein weißes Outfit zum Besten gab, trug Bella einen Zweiteiler in Schwarz.

Getty Images Gigi Hadid bei der Prince's Trust Gala 2022

Getty Images Bella Hadid, Model

ActionPress Gigi Hadid auf ihrer 27. Geburtstagsfeier

