Machine Gun Kelly klärt auf: Darum hatte er eine Platzwunde

Machine Gun Kelly (32) zeigte vollen Körpereinsatz! Der Musiker feierte kürzlich mit seiner Doku "Life in Pink" große Premiere. Auf der After-Party in New York hielt er anlässlich dessen eine Rede – die jedoch schnell zu einer blutigen Angelegenheit wurde: Colson, wie sein richtiger Name lautet, trug eine Platzwunde am Kopf davon! Jetzt erklärte MGK, wie es so weit kommen konnte.

Der Punkrocker war nur kurz nach dem Unfall zu Gast in der Show "Late Night" von Seth Meyers (48), der ihn prompt darauf ansprach. MGK erklärte daraufhin: "Kennst du das, wenn man mit einer Gabel auf ein Sektglas klopft, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen? Ja, ich hatte keine Gabel, also habe ich es einfach auf meinen Kopf gehauen." Der Moderator lachte daraufhin und witzelte, dass man das in der Medizin vermutlich sagen würde "Du hast es so gewollt".

Auf seinem Instagram-Profil teilte der "Twin Flame"-Sänger ein paar Aufnahmen von dem blutigen Ereignis. Wirklich gestört zu haben scheint es ihn jedoch nicht – er hielt einfach weiter seine Rede vor den Gästen, während ihm Blut über das Gesicht strömte. Später scherzte er noch unter ein paar Bildern: "New York, du bist mein blutiger Valentinsgruß." Damit nahm er gleichzeitig auch Bezug zu seinem Hit "Bloody Valentine".

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly

Anzeige

Action Press / WavyPeter / SplashNews.com Machine Gun Kelly nach der After-Party der "Life in Pink"-Premiere, Juni 2022

Anzeige

Action Press / WavyPeter / SplashNews.com Megan Fox und Machine Gun Kelly nach der After-Party der "Life in Pink"-Premiere, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de