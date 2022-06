Schon im Krankenhaus: Anne Wünsches Baby könnte bald kommen!

Schon bald wird sie ihr Söhnchen in den Armen halten dürfen! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (30) ist momentan schwanger. Für sie ist es das dritte Kind, aber mit ihrem jetzigen Partner Karim El Kammouchi (33) das erste gemeinsame. Das Geschlecht und der Name stehen bereits fest. Die Influencerin bekommt nach zwei Mädchen einen Jungen, der Sávio Elio heißen wird. Bald darf sie ihn auch schon kennenlernen. Denn bei Anne wurden die Wehen eingeleitet!

In ihrer Instagram-Story gab sie ihrer Community wie immer Einblicke in ihren Tag, der heute etwas anders verläuft als geplant. Anne meldete sich nämlich aus dem Krankenhaus! "Ich bekomme dann gleich eine Tablette für die Einleitung. Also ich bleibe jetzt hier, bis er kommt", erzählte sie sichtlich aufgeregt, aber trotzdem noch ruhig.

"Ich werde in wenigen Stunden Mama vom dritten Kind. Ich kann das gar nicht realisieren, ich bin noch total gechillt", führte Anne aus, während sie schon in ihrem Zimmer sitzt und etwas isst. Ihr Partner sei ebenfalls schon auf dem Weg und hole ihre Kliniktasche.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de