Unter Tränen: Dijana Cvijetic enttäuscht von Ex Marcellino

Da sind noch einige Gefühle mit im Spiel. Dijana Cvijetic (28) und Marcellino Kremers galten als das Traumpaar, nachdem sie sich bei Kampf der Realitystars 2020 kennen und lieben gelernt hatten. Sie posteten fleißig Bilder und ließen ihre Fans stets an der Liebe teilhaben – bis Marcellino plötzlich im Netz untertauchte. Was viele vermuteten, wurde plötzlich Wirklichkeit: Das Paar hat sich getrennt. Doch noch ist nicht alles abgehakt. Dijana ist von Marcellinos Verhalten nach der Trennung maßlos enttäuscht.

In ihrem Trennungsstatement verriet Dijana, dass ihn mehrere Fans mit einer anderen gesichtet hätten. Auf Instagram brach die einstige Love Island-Teilnehmerin daher jetzt in Tränen aus. Sie könne nicht verstehen, dass er sich so früh schon öffentlich mit einer anderen zeigt. "Ich finde so was einfach komplett rücksichtslos. Ich kann verstehen, wenn man eine Frau braucht, aber dann soll man das auch richtig machen, aber nicht an einem Ort, an dem einen jeder sieht. Arm in Arm auf Mallorca zu laufen, alleine zum Strand zu gehen und weiß Gott was", beschrieb sie äußerst aufgewühlt.

Obgleich sie von Marcellinos Verhalten enttäuscht ist, ihre Story beendete sie mit den Worten: "Das allerwichtigste für mich ist, dass ihr ihn weiterhin supportet und dass ihr weiterhin zu ihm steht. Er ist wirklich ein unglaublich toller Mensch und ich bin unfassbar dankbar für die letzten zwei Jahre."

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Mai 2022

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de