Bestätigt: Marcellino Kremers und Dijana sind getrennt!

Nun also doch! Zuletzt versetze Marcellino Kremers seine Fans in Sorge, denn er meldete sich ohne Erklärung monatelang nicht auf Social Media. Auch seine Freundin Dijana Cvijetic (28) äußerte sich nicht zum Verbleib des Love Island-Kandidaten – das gab natürlich Anlass für Spekulation über eine Trennung des einstigen Traumpaars. Beide schwiegen allerdings eisern dazu – bis jetzt! Dijana und Marcellino verkündeten jetzt, dass sie sich tatsächlich getrennt haben.

"Lange habe ich versucht, meinen Schmerz zu verstecken, obwohl 90 Prozent von euch alles gesehen und gespürt haben. Das ist das Schwierigste, was ich gerade schreibe, aber ihr wusstet es schon", begann Dijana ihr emotionales Statement auf Instagram. Gestern habe sie aber so viele Nachrichten erhalten, dass Marcellino mit einer anderen Frau gesichtet worden sei, dass sie die Trennung nun nicht länger geheim halten könne. "Ich wünsche ihm nur das Allerbeste – er verdient das Beste", stellte die TV-Bekanntheit dennoch klar.

Auch Marcellino bestätigte in seiner Story die Trennung – und reagierte überrascht auf das Statement seiner Verflossenen. "Die Social-Media-Präsenz scheint in der heutigen Zeit für viele leider viel wichtiger als das reale Leben", teilte er gegen sie aus. Er habe nicht erwartet, dass sie sich so äußern würde. Für ihn selbst sei die Trennung unfassbar hart gewesen: "Diesen emotionalen Rückschlag habe ich leider nicht so leicht verarbeiten können und musste mir deshalb erst mal Zeit für mich nehmen."

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im Juni 2022

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers im August 2021

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

