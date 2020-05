Hilarie Burton (37) erinnert sich an schwere Zeiten zurück! 2018 wurden die Schauspielerin und ihr Mann Jeffrey Dean Morgan (54) zum zweiten Mal Eltern. Damals erblickte Töchterchen George das Licht der Welt, die kleine Schwester von Söhnchen Augustus. Zuvor hatte Hilarie allerdings fünf Jahre lang vergeblich versucht, wieder ein Baby zu bekommen – und erlitt sogar zwei Fehlgeburten. Jetzt gibt die Dunkelhaarige ganz offen zu, wie sehr ihr diese Situation damals zu schaffen gemacht hatte.

In der ABC-Webserie Friday Night In with the Morgans erzählt Hilarie von ihrem lange unerfüllt gebliebenen Wunsch nach weiterem Nachwuchs. "Ich war die schlechteste Version meiner selbst", erinnert sie sich. Außerdem habe sie damals Hunderte Dollar für Schwangerschaftstests ausgegeben und ständig ihren Zyklus kontrolliert. Auch die Beziehung zu dem The Walking Dead-Star habe sehr darunter gelitten: "Da war keine Romantik mehr – es war alles nur ein wissenschaftliches Experiment."

Mittlerweile könnten die Zweifach-Eltern aber nicht glücklicher sein und auch das Feuer ihrer Liebe sei nach der Geburt ihrer Tochter endlich wieder neu entfacht worden. Bereits zu Beginn dieses Jahres widmete Hilarie ihrem Mann süße Zeilen auf Instagram und machte ihm mit einer Fotoreihe voller Hochzeitsbilder eine Liebeserklärung: "Meine Liebe zu Jeffrey hat sich zu etwas viel Tieferem und Goldenem entwickelt. Unsere Kinder waren Teil davon und waren die ganze Zeit an unserer Seite. Es war die Feier eines ganzen Jahrzehnts."

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgans Kinder Augustus und George

Getty Images Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan 2019

Getty Images Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan



