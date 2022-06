Wunde entzündet: Arielle Rippegather musste unters Messer

Arielle Rippegather (31) kann endlich wieder unbeschwert durchs Leben gehen. Die #CoupleChallenge-Teilnehmerin hat jahrelang hart für ihren Traumkörper gekämpft. Das Transgendermodel hat unter anderem eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich. Vor einiger Zeit ließ die DSDS-Bekanntheit auch ein Liplifting durchführen – allerdings mit schweren Folgen: Die Wunde entzündete sich und die Sängerin trug eine große Narbe davon. Promiflash verriet Arielle: Die Narbe hat sie so sehr belastet, dass sie eine weitere OP in Kauf nahm.

Der Schönheitsmakel mitten in ihrem Gesicht habe die 31-Jährige vor allem deshalb gestört, weil sie so lange auf ihren weiblichen Körper hingearbeitet hatte. Deshalb habe sie die Narbe in den vergangenen Wochen auch immer stark überschminkt. Am Mittwochabend folgte dann endlich der Eingriff, der ihr zurück zum Wohlbefinden helfen soll. Arielle reiste in die Türkei und legte sich dort erneut unters Messer. "Mein Eingriff ist nach Plan verlaufen. Meine Narbe ist korrigiert. Ich bin glücklich, dass ich jetzt ohne die Belastung mit der Narbe leben kann", freute sie sich im Promiflash-Interview. Bis sie das Ergebnis präsentieren kann, dürfte aber noch ein Weilchen vergehen. "Das dauert jetzt vier Wochen, bis es verheilt ist. Drei Wochen darf ich mich nicht schminken – das ist natürlich eine Herausforderung für mich", erzählte sie.

Doch bei der Narbenkorrektur allein ist es auch nicht geblieben – Arielle hat sich ganz spontan auch noch einem weiteren Eingriff unterzogen. "Ich habe zusätzlich noch spontan mein Ohr etwas anlegen lassen und das mit dem anderen angeglichen", berichtete die Buchautorin.

Anzeige

extensions4queens TV-Bekanntheit Arielle Rippegather

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official DSDS-Star Arielle Rippegather

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de