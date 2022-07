Dannii Minogue enthüllt fiese Story über Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez (52) scheint ordentliche Star-Allüren zu haben! Die schöne Sängerin mit puerto-ricanischen Wurzeln ist schon sei den 1990ern nicht mehr aus dem Showgeschäft wegzudenken – und zählt mit ihren 80 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Ihre Fans feiern sie neben ihrer heißen Musik auch für ihr Diva-Image: Doch damit gehen im Fall von J.Lo tatsächlich auch ziemlich hohe Ansprüche einher...

Im Podcast "The 90s" packte Kylie Minogues (54) Schwester Danielle aka Dannii Minogue (50) jetzt eine Story über die Verlobte von Ben Affleck (49) aus: "Ich war bei Top of the Pops und mir wurde gesagt, Jennifer Lopez sei auf dem Weg, aber sie weigerte sich, aufzutreten – es sei denn, ihr Backstage-Raum werde neu dekoriert", erinnert sich die 50-Jährige. "Mir wurde gesagt, dass alles weiß sein muss, einschließlich des Sofas."

Dannii fand diese Forderung nicht nur übertrieben, sondern auch ein bisschen sinnlos. "Alles, was ich denken konnte, war: 'Die Frau ist von Kopf bis Fuß mit Körper-Make-up bedeckt. Wie sitzt man da auf einer weißen Couch?'", stichelte die Australierin, die ebenfalls Sängerin und Schauspielerin ist. Was sagt ihr zu der Geschichte? Stimmt ab!

Anzeige

MEGA Dannii Minogue

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Dannii und Kylie Minogue bei den Brit Awards 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de