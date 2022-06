J.Lo kreuzt mit Tochter Emme am Filmset von Ben Affleck auf!

Was für eine schöne Überraschung! Nach 17 Jahren feiern Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ihr Liebescomeback, denn im vergangenen Jahr fanden sie wieder zueinander zurück. Im April verkündeten sie sogar, sich verlobt zu haben. Mit den drei Kindern des Batman-Darstellers und den Zwillingen der "Let's Get Loud"-Interpretin hat das Paar eine große Patchwork-Familie, die sich wohl auch ziemlich gut versteht. So besuchte J.Lo gemeinsam mit ihrer Tochter Emme (14) ihren Verlobten Ben am Filmset!

Neue Paparazzi-Bilder zeigen, wie die Sängerin Hand in Hand mit ihrer Tochter bei Bens Arbeit aufkreuzte. Dabei sahen Mama und Kind ganz schön stylish aus: Die 14-Jährige trug eine weite Cargo-Jeans mit einem blau-grünen Print-Shirt im Batikmuster. J.Lo entschied sich dagegen für eine beige Bluse mit Rüschen sowie einer gerade geschnittenen grauen Jeans mit schwarzen Absatzschuhen. Während sie wahrscheinlich auf dem Weg zu Ben waren, umarmte die "Marry Me"-Darstellerin ihre Tochter und gab ihr einen Kuss auf ihren lockigen Kopf.

Vor wenigen Tagen wurde das verlobte Paar auch bei einem anderen Familienausflug gesichtet. Gemeinsam mit Bens Sohn Samuel (10) schauten sie sich in einem Autohaus verschiedene Fahrzeuge an. Dabei kam es allerdings zu einem kleinen Missgeschick: Samuel betätigte versehentlich den Rückwärtsgang eines Lamborghinis und stieß damit gegen ein anderes Auto. Allerdings entstanden dabei keine sichtbaren Schäden.

