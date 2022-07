Jung geblieben: So feierte Vera Wang ihren 73. Geburtstag

Vera Wang lässt es krachen! Die US-Amerikanerin begann ihre Karriere als Modedesignerin bei Ralph Lauren (82). 1990 entschied sie sich dann, einen Laden mit ihren eigenen Designs zu eröffnen. Letzten Endes waren es aber Hochzeitskleider, die die Designerin zum großen Erfolg verhalfen. So schritten schon Stars wie Hailey Bieber (25), Victoria Beckham (48) oder Kim Kardashian (41) in ihrer Brautmode zum Altar. Nun hatte Vera selbst etwas zu feiern, denn die Designerin wurde am Montag 73 Jahre alt.

Die US-Amerikanerin hatte sich ein ganz besonderes Motto für ihren Ehrentag ausgedacht: Ihre Feier fand im "Verzauberter Garten"-Stil statt, wie Mirror berichtete. Deshalb wurden die Räumlichkeiten in New York mit unzähligen Rosen und Blumen in der Farbe Rosa dekoriert. Sogar ihre mehrstöckige Geburtstagstorte war auf das Motto abgestimmt – genauso wie das Outfit der Brautmodeschöpferin: Man sah Vera während ihrer Feier in einem langen rosafarbenen Kleid mit einem hohen Schlitz Karaoke singen. Unter ihrer Robe befand sich zusätzlich eine kurze Hose im Rosen-Print und auf ihrem Kopf funkelte ein aufwendiges Diadem. Die Designerin färbte sich sogar einige Haarsträhnen passend zur Party!

Doch das Alter merkt man Vera überhaupt nicht an! Die Modeschöpferin setzt ihren athletischen Körper noch immer gerne in Szene, wofür sie ihre Fans immer wieder bewundern. "Alles Gute zum Geburtstag, bitte verrate dein Beauty-Geheimnis, du siehst wie 30 aus", kommentierte einer ihrer Instagram-Follower unter ihre neuen Geburtstagsbilder.

