"Ewige Jugend": Vera Wang (74) begeistert im Badeanzug

Eigentlich präsentiert sich Vera Wang (74) stets in extravaganten und eleganten Roben auf den roten Teppichen der Welt. Doch nun zeigt die US-amerikanische Modedesignerin im Netz, dass sie auch anders kann! Auf Instagram veröffentlicht die New Yorkerin jetzt eine Reihe von Bildern, auf denen sie im knappen weißen Badeanzug lässig vor einem Pool in den Hamptons posiert. Zu dem Einteiler kombiniert die Fashion-Ikone gekonnt auffällige, funkelnde Ohrringe sowie mit Strass besetzte Sandalen, die für den besonderen Hingucker sorgen. "Mein ganz persönlicher Slim-Aarons-Moment", schreibt Vera glücklich in die Bildunterschrift und bezieht sich dabei wahrscheinlich auf den berühmten Fotografen Slim Aarons, der für seine legendären Poolfotos bekannt ist.

Von Veras Badeanzug-Look zeigen sich die Fans mehr als begeistert! Komplimente wie: "Wow! Du siehst unglaublich toll aus, Vera" oder "Das Outfit, du, die Umgebung – alles daran ist einfach perfekt" häufen sich unter dem Beitrag. Besonders viele Nutzer bewundern, wie jung die 74-Jährige aussieht. "Du hast den Körper einer 20-Jährigen" oder "Du verkörperst die ewige Jugend! Hast du etwa das Benjamin-Button-Syndrom?", kommen zahlreiche User ins Schwärmen.

Doch wie schafft es Vera, in ihrem Alter so jung auszusehen? Gegenüber Page Six Style lüftete sie vor wenigen Monaten ihr Beauty-Geheimnis. "Arbeit, Schlaf, Wodka und nicht viel Sonne, das sind meine Geheimnisse", gab die Designerin an. Sie bestelle das gleiche Essen jeden Tag für zwei Wochen und dann wechsle sie zu einem anderen Gericht. Zur Überraschung vieler Leser erklärte die zweifache Mutter: "Manchmal esse ich jeden Tag McDonald's!"

Vera Wang, Designerin

Vera Wang im Februar 2024

