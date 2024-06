Kaum zu glauben! Ikone Vera Wang feiert ihren 75. Geburtstag

Von ihren Brautkleidern schwärmen weltweit wohl Millionen von Frauen – Vera Wang ist eine der berühmtesten Designerinnen in der Hochzeitsmodenbranche! Gestern feierte die Fashion-Ikone ihren 75. Geburtstag. Bereits einen Tag vor ihrem großen Ereignis teilte die gebürtige New Yorkerin auf Instagram eine niedliche Porträtaufnahme von sich als kleines Mädchen. Darauf trägt sie ein kariertes Kleid und lächelt zurückhaltend in die Kamera. Laut der Bildunterschrift scheint sie darauf etwa sieben Jahre alt zu sein. "Circa das Jahr 1956. Nur ich. Das war die Nacht vor meinem Geburtstag", kommentierte die Designerin selbst das Foto.

Obwohl es zum Zeitpunkt des Postings eigentlich noch ein paar Stunden bis zu ihrem Geburtstag waren, häuften sich in den Kommentaren schon Glückwünsche und Komplimente für die 75-Jährige. "Alles Gute zum Geburtstag, Vera! Du bist wirklich zeitlos. Ich wünsche dir den besten Tag", schrieb etwa ein Follower. Bei einer Sache schienen sich viele Fans einig zu sein: "Du bist nicht gealtert!" "Oh mein Gott, dein Gesicht sieht mit 75 noch genauso aus!", stimmte ein anderer zu. Eine weitere Userin ergänzte: "Wunderschön damals, wunderschön heute! Alles Gute zum Geburtstag!"

In Anbetracht der Bilder, die die Stilikone normalerweise auf Social Media teilt, scheint es wirklich so, als würde sie kaum altern. Auf 75 Jahre würden sie wohl die wenigsten schätzen. Doch was ist das Geheimnis ihrer ewigen Jugend? Im Interview mit Page Six verriet die Schönheit ihr vermeintliches Beauty-Rezept: "Arbeit, Schlaf, Wodka und nicht viel Sonne, das sind meine Geheimnisse."

Instagram / verawang Modedesignerin Vera Wang im Jahr 1956

Instagram / verawang Vera Wang, Modedesignerin

