Wow, Vera Wang machte ihre Fans zuletzt ziemlich sprachlos! Die US-amerikanische Modedesignerin sorgt nicht nur immer wieder mit ihren traumhaften Kreationen für Aufsehen – auch sie selbst erweckt bei ihren Supportern regelmäßig große Bewunderung. Und das schaffte sie auch, als sie jüngst ihren 72. Geburtstag gebührend feierte: Auf ihrer Geburtstagssause beeindruckte Vera ihre Fans nämlich nachhaltig mit ihrem unglaublich jungen Aussehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Modeikone jüngst einige Schnappschüsse der Feier – und die können sich wirklich sehen lassen: Auf den Fotos trägt die US-Amerikanerin ein neongelbes bodenlanges Kleid mit Spaghettiträgern und eine schlichte geglättete Frisur. "Party mit meinen Besten", betitelte sie eines ihrer Postings kurz und knapp und bewies damit, dass sie mit 72 noch lange nicht zu alt ist, um es ordentlich krachen zu lassen.

Mit diesen Pics – und vor allem mit ihrem glamourösen Look – entzückte Vera ihre rund 570.000 Insta-Follower: Die Fans schwärmten in den höchsten Tönen von ihrem Idol und hinterließen der Designerin etliche Komplimente. "Ich bin mir sicher, dass du den Zaubertrank der ewigen Jugend gefunden hast", "Wie in aller Welt bist du 72?!" oder auch "Du siehst aus wie 20", lautete die einhellige Meinung ihrer begeisterten Nutzer.

Anzeige

Instagram / verawang Modedesignerin Vera Wang

Anzeige

Getty Images Modedesignerin Vera Wang

Anzeige

Instagram / verawang Modedesignerin Vera Wang in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de