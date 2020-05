Da sind viele Fans sprachlos! Vera Wang ist als Designerin mit ihren Mode-Kreationen weltberühmt geworden. Besonders bekannt ist die Amerikanerin für ihre traumhaften Brautkleider, die schon von vielen großen Stars auf deren Hochzeiten getragen wurden. Jetzt sorgt die Fashion-Ikone aber mit einem privaten Detail für Aufruhr im Netz: Sie verriet ihren Fans nun ihr wahres Alter – und die können gar nicht glauben, dass Vera schon so alt ist!

Zuletzt erfreute sie ihre Fans auf den sozialen Medien immer wieder mit freizügigen Fitness-Bildern und auffälligen Fashion-Looks. Dabei fiel den Fans besonders ihr durchtrainierter Körper und ihre straffe Haut auf. Sie waren deshalb total perplex darüber, dass Vera schon 70 Jahre alt ist. Denn die Star-Designerin wurde bereits im Jahr 1949 geboren. "Du bist wirklich fabelhaft! Wir brauchen deine Skincare-Routine!", kommentierte ein User einen ihrer Instagram-Posts. Ein anderer Nutzer äußerte noch einen weiteren Wunsch: "Wenn ich einmal so alt bin, will ich auch so aussehen!"

Auch wenn Vera mittlerweile als Designerin supererfolgreich ist, war der Weg dorthin nicht immer einfach. Gegenüber Business of Fashion offenbarte sie über ihre Karriere: "Es war Stein für Stein, Kunde für Kunde, Geschäft für Geschäft. Es war eine leidenschaftliche Reise aber es war keine schnelle Reise – und es war auch nicht leicht."

Getty Images Modedesignerin Vera Wang

