Vera Wang ist seit vielen Jahren eine der gefeiertesten Designerinnen weltweit. Vor allem ihre Hochzeitskleider sind bei internationalen Stars und Sternchen mehr als gefragt. Schauspielerin Kaley Cuoco (34), Victoria's Secret-Model Lily Aldridge (34), Pop-Diva Mariah Carey (50) – sie allen schritten in einem Dress von Vera zum Altar. Doch jetzt sorgt die 70-Jährige nicht mit ihren Fashion-Kreationen für Begeisterungsstürme, sondern mit ihrem definierten Sixpack.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die US-Amerikanerin jetzt ein Foto, auf dem sie glatt 40 Jahre jünger aussieht. Durch den knappen Sport-BH gewährt sie ihren Followern einen Blick auf ihre stahlharten Bauchmuskeln, für die sie prompt jede Menge Komplimente bekommt. "Du siehst unglaublich aus" oder "Ich will auch so einen Bauch", schwärmen die User in den Kommentaren. Als ein Fan genau wissen möchte, wie ihre tägliche Routine aussieht, antwortet Vera ganz lässig: "Arbeiten, schlafen, ein Wodka-Cocktail und wenig Sonne."

Na, ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht. Denn erst kürzlich verriet die Fashion-Expertin, dass sie und ihr Team aufgrund der aktuellen Lage in Miami festsitzen und dies Folgen habe: "Die sind alle so extrem fit und das hat mich dazu gebracht, an den meisten Tagen auch zu trainieren", erklärte sie im Interview mit Harper's Bazaar. Hinter dem Mega-Sixpack steckt also doch ein hartes Work-out und Schweiß.

Getty Images Vera Wang und Ariana Grande bei der Met Gala 2018

Getty Images Vera Wang bei den CFDA Fashion Awards 2019 in New York

Instagram / verawang Vera Wang im März 2020



