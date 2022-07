"Modern Family"-Star Sarah Hyland moderiert US-"Love Island"

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Sarah Hyland (31)! Die selbstbewusste Schauspielerin ist für ihre Rolle in der super-erfolgreichen Mockumentary Modern Family weltbekannt. Hier spielt die Beauty die Dunphy-Tochter Hailey, die sich im Laufe der Serie von einer oberflächlichen Teenagerin hin zu einer coolen Mama entwickelt. Seit dem Ende der Show im Jahr 2020 war sie nicht mehr so oft im TV zu sehen – aber das wird sich bald ändern: Sarah wird die neue Moderatorin der US-Version von Love Island!

Das verkündete sie jetzt superstolz auf Instagram: "Ich habe eine Nachricht bekommen – und sie ist versaut", witzelte Sarah im Bezug auf das Format. "Ich kann es kaum erwarten, die neue Moderatorin von 'Love Island' zu sein!", jubelte die 31-Jährige weiter. Ihre Fans und Freunde sind total aus dem Häuschen und betonen, was für eine "perfekte Wahl" sie ist. Ihr Verlobter Wells Adams (38) schrieb: "Wir zwei nehmen den Sektor Dating im Reality-TV am Strand ein!"

Zur Erklärung: Wells ist in den USA ein bekanntes Flirtshow-Gesicht! Der Hottie nahm 2003 an The Bachelorette teil – und versuchte sein Glück 2016 noch mal bei Bachelor in Paradise. In den darauffolgenden Jahren kehrte er als Barkeeper in die Sendung zurück. Inzwischen hat er in Sarah sein Glück gefunden. Die zwei werden auch bald vor den Traualtar treten.

