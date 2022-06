Sarah Hyland (31) lässt es krachen! Die Modern Family-Darstellerin und ihr Verlobter Wells Adams (38) mussten ihre Hochzeitspläne schon zweimal verschieben. Das hat die Party-Pläne der beiden aber nur noch größer gemacht: Ende 2021 verriet der ehemalige The Bachelorette-Boy, dass seine Liebste und er eine Mega-Trauung vorbereiten. In diesem Jahr soll es so weit sein – Sarah feierte nun schon mal mit illustren Gästen ihren JGA!

"Gestern hatte ich endlich meinen Junggesellenabschied", freute sich Sarah in ihrer Instagram-Story. Und die Gästeliste konnte sich durchaus sehen lassen: In den Clips und Fotos von Sarahs letztem Partyabend als unverheiratete Frau tauchen unter anderem Vanessa Hudgens (33), Justin Mikita und die Sängerin GG Magree auf. Auch Star-Stylistin Natalie Saidi und Schauspielerin Ashley Newbrough waren bei der Feier dabei.

Vanessa Hudgens ließ Sarah in ihrer Story hochleben. "Meine Freundin Sarah heiratet bald, schaut euch mal an, was für ein Anblick sie ist!", schrieb der Highschool Musical-Star zu einem kurzen Clip, in dem die angehende Braut für die Kamera posiert.

Instagram / justinmikita Sarah Hyland bei ihrem JGA im Juni 2022

SIPA PRESS/ Action Press Vanessa Hudgens bei der Fashion Show von Giambattista Valli in Paris

Instagram / ashleynewbrough Sarah Hyland und Ashley Newbrough im Juni 2022

