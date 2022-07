Nach Scheidung: Elliot Page ist jetzt auf Dating-App aktiv

Elliot Page (35) will wieder daten. Im Dezember 2020 hatte der als Frau geborene Hollywoodstar bekannt gegeben, dass er fortan als Mann weiterleben möchte. Obwohl seine Frau Emma Portner ihn öffentlich unterstützt hatte, reichte Elliot im darauffolgenden Monat die Scheidung ein. 18 Monate später ist er nun offenbar bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Deswegen nutzt Elliot jetzt eine bekannte Dating-App.

Wie Page Six berichtet, soll der "Juno"-Star ein Profil in der Promi-Dating-App Raya haben und auch nutzen. Laut einem Insider sind auf dem Profil Bilder von Elliot zu sehen, die ihn mit seinem Hund zeigen. Zudem soll der Schauspieler in einem Sweatshirt mit der Aufschrift "protect trans kids" zu sehen sein – zu Deutsch bedeutet der Schriftzug: Trans-Kinder schützen.

In seiner Instagram-Story teilte der Kanadier einen Schnappschuss von dem Moment, in dem er sein erstes Dating-Profil angelegt hat. Hilfe bekam er dabei von seinem Umbrella Academy-Co-Star Ritu Arya (28). "Ritu leitet mich in meiner ersten Dating-App überhaupt", schrieb Elliot zu einem Bild der beiden.

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page und Emma Portner, 2019

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ritu Arya im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de