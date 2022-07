Sexuelle Störung: Verurteilter R. Kelly muss Therapie machen

Es scheint wohl nicht nur bei einer Gefängnisstrafe zu bleiben. Nachdem R. Kelly (55) 2008 zunächst freigesprochen wurde, wurde er vergangenen Mittwoch zu 30 Jahren Haft verurteilt. Dem Sänger wurde nachgewiesen, dass er über mehrere Jahrzehnte Frauen, darunter auch einige Minderjährige, sexuell missbraucht hat. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt beschlossen, dass er gefährlich ist, da er die Straftaten jahrelang begehen konnte. Der Musiker stellt also noch immer eine Bedrohung für Minderjährige dar – jetzt wurden zusätzlich strenge Auflagen gegen R.Kelly verhängt!

TMZ berichtet, dass es in der Urteilsverkündung des New Yorker Gerichts zu weiteren Anklagepunkten kam. Als Richterin Ann Donnelly Kellys 30-Jährige Haftstrafe wegen seiner Sexualverbrechen verhängte, ordnete sie für ihn nach seiner Entlassung auch eine psychiatrische Behandlung an. Den Unterlagen zufolge wird der "I Believe I Can Fly"-Interpret unter anderem wegen einer nicht näher beschriebenen sexuellen Störung behandelt. Infolgedessen muss er jeglichen Kontakt mit Personen unter 18 Jahren vermeiden.

Des Weiteren darf der 55-Jährige nur dann mit Minderjährigen zusammen sein, wenn es sich um ein Familienmitglied handelt oder er sich in einer therapeutischen Einrichtung befindet, bei der eine Aufsichtsperson anwesend ist. Die aufgeführten Regelungen müssen jedoch zunächst von seinem Bewährungshelfer genehmigt werden.

Getty Images R. Kelly vor dem Gerichtsgebäude in Chicago, 2008

Getty Images R. Kelly vor dem Cook-County-Gefängnis in Chicago, 2019

Getty Images R. Kelly vor dem Gerichtsgebäude in Chicago, 2019

