Stolzer Papa: Brian Austin Green zeigt auf Premiere Babyfoto

Brian Austin Green (48) will sein Glück mit der ganzen Welt teilen! Im Februar verkündeten der Schauspieler und seine Partnerin Sharna Burgess (37), dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für den Ex von Megan Fox (36) ist es bereits das fünfte Kind. Nun ist der Kleine endlich da: Vor wenigen Stunden verkündete das Paar, dass Zane Walker Green bereits am Dienstag das Licht der Welt erblickt hatte. Auf dem roten Teppich konnte Brian es sich nun deshalb nicht verkneifen, von seinem Sohnemann zu schwärmen!

Am Donnerstagabend besuchte Brian die Premiere seines neuesten Filmes "Last The Night" in Los Angeles. Dass sein Sprössling inzwischen auf der Welt ist, verkündete das Paar wenige Stunden vor dem Red-Carpet-Auftritt des 48-Jährigen im Netz. Wie neue Bilder zeigen, stolzierte Brian deshalb total happy über den roten Teppich. Währenddessen ließ er es sich nicht nehmen, Schnappschüsse von seinem Neugeborenen mit seinen Co-Stars und der Filmcrew zu teilen.

Da der kleine Zane erst vor zwei Tagen geboren wurde, scheint sich im Hause Green-Burgess momentan alles um ihren jüngsten Nachwuchs zu drehen. So hatte Brian offenbar ganz vergessen, das Armband für seinen Red-Carpet-Auftritt zu entfernen, das er während der Geburt im Krankenhaus erhalten hatte.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit Sohnemann Zane Walker Green im Juni 2022

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

