Ein Sohn: Brian Austin Green zum fünften Mal Vater geworden

Sharna Burgess (37) und Brian Austin Green (48) teilen erfreuliche Neuigkeiten mit ihrer Fangemeinde! Anfang 2021 haben die Dancing with the Stars-Tänzerin und der 90210-Star ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Im Februar verkündeten die beiden dann die süße Nachricht, dass sie Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes werden. Und nun war es endlich so weit! Sharnas und Brians kleiner Sohnemann hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Via Instagram meldeten sich Sharna und Brian vor wenigen Stunden mit einem niedlichen Foto bei ihren Followern, mit dem sie die Geburt ihres Nachwuchses bestätigten. Zane Walker Green heißt der kleine Mann, der bereits am Dienstag auf die Welt gekommen ist. "Mein Herz schlägt ab jetzt für immer in dir", schwärmte die frischgebackene Mama unter dem Bild, auf dem der Kleine sich fest an dem Zeigefinger seines Vaters krallt. Auch Brian teilte das Foto auf seinem Profil.

Für Brian ist es bereits der fünfte Nachwuchs – jedoch das erste Baby mit der hübschen Blondine. Wie happy Sharna während ihrer Schwangerschaft mit ihrer immer praller wachsenden Babykugel war, teilte die Profitänzerin immer wieder stolz mit ihrer Community im Netz. "Ahhh Glückwunsch Mama. Mach dich bereits für die beste Zeit deines Lebens" oder "Ich bin so stolz auf dich", freuen sich ihre Freunde und Fans deshalb unter anderem unter ihren Posts.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit Sohnemann Zane Walker Green im Juni 2022

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green, Januar 2022

Würdet ihr euch über weitere Einblicke in den Baby-Alltag der beiden freuen?



