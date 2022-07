Von Ezra Miller angegriffen: Jetzt äußert sich das Opfer!

Nun packt eines seiner Opfer aus! Ezra Miller (29) hatte zuletzt immer wieder für heftige Negativschlagzeilen gesorgt. Der Grund: Gegen den "Phantastische Tierwesen"-Star wurden immer wieder krasse Gewaltvorwürfe erhoben. So wurde im Jahr 2020 ein Video veröffentlicht, in dem er eine Frau in aller Öffentlichkeit angreift und würgt. Geäußert hatte der sich dazu nie. Zwei Jahre später meldete sich das Opfer nun und erzählt seine Version der Geschichte.

Gegenüber Variety meldete sich nun Ezras Opfer zu Wort und verriet, wie es damals zu dem Vorfall kam. Dabei möchte die Frau jedoch unbedingt anonym bleiben – denn was zunächst mit einem sarkastischen Spruch begann, endete schnell in einem bitteren Streit. "Ich dachte, es sei nur Spaß und Spiel, aber das war es dann nicht. Plötzlich lag er auf mir, würgte mich und schrie mir ins Gesicht, ob ich kämpfen will", erinnerte sie sich und fügte hinzu, dass der 29-Jährige sie sogar mehrfach angespuckt hätte. Auch von den Freunden des Opfers konnte der "The Flash"-Star nicht aufgehalten werden.

Zuletzt machte Ezra erneut mit schlimmen Gewaltvorwürfen auf sich aufmerksam – denn nach seinem Angriff in Island 2020 wurde er im März dieses Jahres gleich zweimal verhaftet. Nachdem er zunächst eine junge Frau mit einem Stuhl beworfen hatte, soll er einer Minderjährigen Drogen verabreicht und ihr gegenüber gewalttätig geworden sein. Auch zu diesen Vorwürfen äußerte er sich bislang nicht.

Getty Images Ezra Miller, Schauspieler

Getty Images Mugshot von Ezra Miller nach seiner Verhaftung im März 2022

Getty Images Ezra Miller im Juni 2018 in New York

