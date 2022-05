Die Negativschlagzeilen um Ezra Miller (29) reißen nicht ab! Aktuell ist der Schauspieler in einer seiner bekanntesten Rollen im Kino zu sehen: Er spielt den düsteren, jungen Magier Credence Barebone in der erfolgreichen Filmreihe Phantastische Tierwesen – der von einem sogenannten Obscurus befallen und deshalb sehr gefährlich ist. Ansonsten kennt man ihn für seine Rolle des Superhelden Flash in einigen DC-Comicverfilmungen. Doch der US-Amerikaner ist auch dafür bekannt, häufiger mal auszuticken und mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten: Nun soll Ezra erneut jemanden angegriffen haben!

Das berichtet jetzt TMZ: Der 29-Jährige hat angeblich einen Stuhl nach einer jungen Frau geworfen – und sie damit am Kopf verletzt! Tatsächlich liegt dem Medium der Notruf vor, den das mutmaßliche Opfer kurz nach dem Vorfall im vergangenen April auf Hawaii abgesetzt haben soll: Hier hört man eine 26-Jährige sehr verstört davon berichten, dass Ezra sie in ihrem zu Hause angegriffen habe – obwohl sie zuvor "sehr nett zu ihm gewesen" sei. Nach dem angeblichen Angriff sei er dann von ihrem Grundstück geflohen und in seinem Auto davongefahren. Ezra wurde hinterher schließlich von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.

Erst im März dieses Jahres wurde Ezra bereits wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Belästigung verhaftet. "Miller fing an, Obszönitäten zu brüllen und schnappte sich irgendwann das Mikrofon einer 23-jährigen Frau, die Karaoke sang, und stürzte sich später auf einen 32-jährigen Mann, der Dart spielte", beschrieben die Beamten den Vorfall gegenüber der Lokalzeitung Hawaii News Now.

Getty Images Schauspieler Ezra Miller

Getty Images Ezra Miller, "Phantastische Tierwesen"-Star

Getty Images Mugshot von Ezra Miller nach seiner Verhaftung im März 2022

