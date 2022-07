Denise Richards auf OnlyFans: So findet es Ex Charlie Sheen!

Ist das okay für Charlie Sheen (56)? Von 2002 bis 2006 war der einstige Two and a Half Men-Darsteller mit Denise Richards (51) verheiratet. Aus der Ehe der beiden Schauspieler gingen die Töchter Lola und Sami hervor. Die Jüngste von ihnen meldete sich vor einigen Tagen auf der Erotikplattform OnlyFans an – das war ihren Vater zu Beginn ein Dorn im Auge. Schließlich gab er aber klein bei und unterstützt seine Tochter seitdem. Ist das bei seiner Ex-Frau Denise genauso?

Augenscheinlich hat er kein Problem damit. In einem Statement gegenüber Us Weekly erklärte Charlie bezüglich des OnlyFans-Accounts seiner Ex-Gattin: "Hol sie dir, Denise." Generell seien die beiden auf einem guten Weg, ihre Streitigkeiten ein für alle Mal zu klären. "Denise und Charlie haben Frieden geschlossen und verstehen sich nun endlich", plauderte ein Insider aus. Vor allem ihren Kindern zuliebe soll ihr Rosenkrieg ein baldiges Ende finden.

Unterdessen scheint Denise noch ein wenig zu brauchen, ehe sie komplett hinter das Konzept von OnlyFans gestiegen ist. Doch die "Real Houswives of Beverly Hills"-Darstellerin freue sich schon darauf, in der App vieles mit ihren Fans zu teilen. "Denise glaubt, dass das ein lustiges Abenteuer werden kann", behauptete eine Quelle.

Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen im März 2022

Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Anzeige

Getty Images Denise Richards im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de