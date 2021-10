Neue Entscheidungen im Unterhaltsstreit zwischen Charlie Sheen (56) und seiner Ex Denise Richards (50)! Seit Jahren führt das Ex-Paar einen turbulenten Gerichtskampf, in dessen Mittelpunkt Zahlungszoff, Alkoholexzesse und vor allem das Sorgerecht um die gemeinsamen Kinder Sami und Lola Rose (16) stehen. Nun folgte der nächste gerichtliche Schlagabtausch: Der ehemalige Two and a Half Men-Darsteller muss keinen Unterhalt mehr an Denise für die gemeinsamen Kinder zahlen!

Das Gericht begründet die Entscheidung mit dem Umzug von Tochter Sami zu ihrem Vater und dem alleinigen Sorgerecht Sheens für beide Kinder. Der Grund: Die einstige The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und ihre Kinder haben sich zerstritten! Besonders Tochter Sami befeuerte den Streit öffentlich, indem sie im September auf Social Media von einem "missbräuchlichen Zuhause" in Bezug auf das Leben bei ihrer Mutter gesprochen hatte. Gegenüber US Weekly ist Charlie nach dem gerichtlichen Prozess überzeugt: "Ich denke, dass das, was heute passiert ist, extrem fair ist." Während er bei der Verhandlung vor Ort war, blieb Denise dem Gerichtssaal aus beruflichen Gründen fern, legte jedoch zuvor keinen Widerspruch ein.

Übrigens: Charlie soll einem Insider zufolge bereits seit mindestens vier Jahren keinen Kindesunterhalt mehr zahlen! Dem entgegen steht die Aussage seines Anwalts, der behauptet, der 56-Jährige habe zu hohe Unterhaltszahlungen geleistet. Ganz klar: In diesem Familiendrama scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein! Denise sei Berichten zufolge vor allem traurig über diese Situation – und versuchte in der Vergangenheit lange, das Drama vor den Kindern zu verstecken. Die Botox-Beauty erhofft sich für die Zukunft, dass ihre Töchter auch bei Charlie ihre Grenzen kennenlernen und sich die Wogen wieder glätten.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards im November 2003

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Instagram / lola__sheen Lola Rose Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

