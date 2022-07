Operation nötig? Fiona Erdmann mit Tochter in Notaufnahme

Fiona Erdmann (33) macht sich große Sorgen. Erst Mitte Mai begrüßte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Tochter Neyla auf der Welt. Derzeit lebt sie sich in den Alltag als Zweifachmama ein – aber jetzt folgte ein kurzer Schockmoment: Ihr Baby weist auf einmal eine Schwellung in der Leistengegend auf. Da läuteten bei Fiona alle Alarmglocken, denn auch ihr Sohn Leo hatte als Baby einmal einen Leistenbruch. Nun steht Neyla womöglich eine Operation bevor.

In ihrer Instagram-Story hielt Fiona ihre Fans auf dem Laufenden. Tagsüber berichtete sie, dass sie mit der Kleinen in die Notaufnahme gefahren ist, da sie starke Schwellungen aufweist. "Leo hatte damals auch einen Leistenbruch, allerdings sah das bei Neyla viel schlimmer aus", erklärte die Dubai-Auswanderin. Später berichtete Fiona dann, dass ein Facharzt sich die Schwellung noch einmal anschauen müsse: "Die Ärztin hat uns an einen Chirurgen weitergeleitet, der soll dann noch einmal checken, ob eine OP notwendig ist."

Diese Nachricht versetzte der 33-Jährigen einen Schock. Sie wünscht sich inständig, dass es nicht so weit kommen muss. "Ich hoffe so sehr, dass sich das von allein regelt und wir das nicht durchmachen müssen", schrieb sie und verabschiedete sich erst einmal bei den Fans, um Kraft zu tanken.

Owlet / HotDot Fiona Erdmann mit Tochter Neyla und Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Tochter Neyla May im Juni 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

