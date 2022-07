"Schlimmster Tag": So schwer war Rafis Auszug für Sam Dylan

Sam Dylan (31) muss jetzt noch einmal stark sein. Der Reality-TV-Star ging zweieinhalb Jahre lang gemeinsam mit Rafi Rachek (32) durchs Leben. Doch vor wenigen Wochen gaben die beiden plötzlich die Trennung bekannt – sie haben sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt. Nun folgte der schmerzhafte nächste Schritt: Der Bachelor in Paradise-Star ist aus der gemeinsamen Wohnung mit Sam ausgezogen.

Diese nun auch räumliche Trennung wirbelte bei Sam noch einmal viele Gefühle auf. "Heute war für mich der schlimmste Tag. Ich glaube, weil es jetzt endgültig ist", gab der Prince Charming-Star in seiner Instagram-Story zu. Der Auszug war für Sam ziemlich schmerzhaft, da so auch dieses Kapitel nun Geschichte ist: "Das tut mir natürlich weh, ganz besonders, wenn jemand nach so vielen Jahren einfach aus der Tür rausgeht und das ist es dann gewesen."

Doch der 31-Jährige versucht, es auch positiv zu sehen. "Auf der einen Seite bin ich traurig, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es so besser ist. Ganz besonders für mich", erklärte Sam. Nun möchte er aber offen sein für seinen neuen Lebensabschnitt und sich nicht mehr selbst blockieren.

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

