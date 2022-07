Cardi B unzufrieden: Sie will sich den Bauch straffen lassen

Cardi B (29) fühlt sich nicht mehr ganz so wohl in ihrer eigenen Haut. Nach ihrer Tochter Kulture Kiari (3) bekamen die Rapperin und ihr Ehemann Offset (30) weiteren Nachwuchs: Im September 2021 erblickte ihr Sohn Wave das Licht der Welt. Doch seit der Geburt ist die zweifache Mama unzufrieden mit sich: Cardi B möchte sich aus diesem Grund ihren Bauch straffen lassen.

In ihrer Instagram-Story teilte die "Bodak Yellow"-Interpretin ihre Beauty-Pläne mit. Während sie sich im Sitzen filmte, griff sich die 29-Jährige demonstrativ an den Bauch, um ihren Followern ihre kleinen Speckfältchen zu zeigen. "Es ist nicht schlimm, aber ich mag diese überschüssige Haut einfach nicht", sprach sie zu ihren Fans und kündigte an: "Dieser Bauch bekommt eine Bauchstraffung." Vor der Geburt ihres Sohnes war wohl alles noch flacher gewesen, denn sie scherzte, dass ihr Wave Unrecht getan habe.

Das wird allerdings nicht Cardis erste Beauty-OP sein. So unterzog sich die zweifache Mama im Jahr 2019 schon einmal einer Fettabsaugung. Das verkündete sie während des Beale Street Music Festivals mit ihrer humorvollen Art: "Ich habe Neuigkeiten für euch alle. Ich hätte heute absagen müssen. Ich sollte eigentlich nicht auftreten, weil zu viel Bewegung meine Fettabsaugung versauen könnte."

Cardi B und Offset mit ihrem zweiten Kind

Cardi B im März 2022

Cardi B, Musikerin

