Darum will Chris Pratt nicht beim Vornamen genannt werden

Daran kann sich Chris Pratt (43) wohl nicht gewöhnen. Der Schauspieler hat in letzter Zeit so einiges, worüber er sich freuen kann: Ende Mai erblickte seine zweite Tochter Eloise Christina das Licht der Welt. Außerdem lief Mitte Juni der Blockbuster Jurassic World: Ein neues Zeitalter erfolgreich in den Kinos an, für den er erneut in die Rolle des "Owen Grady" geschlüpft ist. Obwohl der Schauspieler auf der ganzen Welt unter dem Namen Chris bekannt ist, verriet er nun, dass er eigentlich nicht bei seinem Vornamen genannt werden möchte!

In einem Interview in der Sendung Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw sprach der zweifache Vater darüber, dass er es nicht mag, mit Chris angesprochen zu werden. Daraufhin fragte ihn die Moderatorin überrascht, ob er dann etwa nur Pratt genannt werde. "Ja, einfach Pratt oder CP. Sie wissen schon, so wie 'Hey, CP'", scherzte der Guardians of the Galaxy-Darsteller. Daraufhin erzählte er davon, wie er neulich mit einem Freund golfen war, der meinte, dass ihn niemand Chris nenne und er das nun so mache. "Ich sagte zu ihm: 'Nein, das fühlt sich komisch an. Das ist nicht mein Name. Nenn mich nicht Chris'", berichtete der Schauspieler.

Der 43-Jährige scherzt gerne mal herum. In der vergangenen Woche führte er mit Entertainment Tonight auf dem Red Carpet ein Interview, bei dem er von seiner kleinen Tochter schwärmte und spaßte: "Sie ist so entspannt. Tagsüber schläft sie viel. Nachts leider nicht, deswegen arbeite ich gerade an meinem Koffein-Pegel. Aber sie ist perfekt."

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit ihrer Tochter Lyla, April 2022

