Hit geht in Japan viral: Lena Meyer-Landrut findet es absurd

Lena Meyer-Landrut (31) kann es nicht so wirklich glauben! Die Beauty brachte Deutschland nach jahrelanger Pleite 2010 mal wieder den Sieg beim Eurovision Song Contest. Seitdem ist sie eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands. Aber auch international macht sie sich mittlerweile einen Namen. Ein Video der "Looking For Love"-Interpretin ging nun viral – und zwar in Japan. Das kann Lena gar nicht begreifen!

Im Interview mit RADIO ENERGY kamen sie auf ihr Video zu dem drei Jahre alten Song "Life Was A Beach" zu sprechen. Dass der Clip vor allem in Japan durch die Decke geht, findet Lena sogar absurd. "Aber es ist natürlich total geil. Ich freue mich da megadoll drüber", zeigte sich die Internet-Bekanntheit auch dankbar. Nun überlege sie sogar, mal nach Tokio zu fliegen.

Dafür dürfte sie nun auch etwas mehr Zeit haben, denn die aktuelle The Voice Kids-Staffel mit ihr als Coach ging bereits Anfang Mai zu Ende. Auch ihre Tour hatte sie aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage abgesagt. "Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich ganz klar damit", reagierte Lena auf die Kritik, die sie deswegen bekam.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2020 bei "The Voice Kids"

