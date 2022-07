Mentale Gesundheit: Britney Spears teilt emotionales Zitat!

Britney Spears (40) liegt etwas auf der Seele! 2022 war bisher ein emotionales Jahr für die "Toxic"-Interpretin. Zu Beginn genoss sie ihre neugewonnene Freiheit mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28). Im April verkündete sie dann, dass sie schwanger sei – nur kurze Zeit später verlor Brit jedoch das Baby. Vor wenigen Wochen traute sie sich mit Sam schließlich vor den Traualtar. Nun teilte Britney im Netz allerdings nachdenkliche Worte...

Via Instagram postete die Musikerin ein längeres Zitat von Makenzy Smith. "Ich schwebe auf Wolke sieben, wann immer ich meine Kamera in der Hand halte, aber ich lerne jetzt mehr denn je, dass mein Job nicht meine Bestimmung ist", begann das Zitat, welches Brit mit ihrer Community teilte. Was genau die Sängerin mit damit sagen wollte, klärte sie allerdings nicht auf. "Du verdienst Ruhe und Liebe – du musst dir deinen Platz in der Welt nicht verdienen", hieß es ihrem Posting weiter.

Spielt sie hierbei möglicherweise darauf an, dass es ihr mental nicht so gut geht? Offenbar sehnt sich Britney nach Ruhe und vor allem viel Liebe. Unter dem Beitrag sprachen die Fans ihr diesbezüglich gut zu. "Du bist eine große Inspiration für uns alle! Du musstest schon so viel durchstehen", merkte ein User in der Kommentarspalte mit einem roten Herzchen an.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Getty Images Britney Spears, Februar 2017

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

