Namen ändern: Elyas M'Barek kämpfte lange mit Vorurteilen!

Es war ein langer Weg für ihn. Elyas M'Barek (40) zählt heute zu den bekanntesten Schauspielern im deutschen Fernsehen und ist mittlerweile kaum noch aus der Medienlandschaft wegzudenken. Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen zum Beispiel Fack ju Göhte und Türkisch für Anfänger. Bald wird er auch in seinem neuen Streifen "Liebesdings" zu sehen sein. Es dauerte jedoch seine Zeit, bis sich Elyas einen Namen in den Kinos gemacht hatte – bedingt durch Vorurteile, wie er nun verriet.

In einem Bild-Interview sprach der gebürtige Münchner über seine Karriere. Er erzählte, dass er vor einigen Jahren niemals damit gerechnet hätte, so erfolgreich zu sein, da das deutsche Fernsehen damals kaum Leute mit Migrationshintergrund gezeigt haben soll. "Ich kenne noch ganz andere Zeiten. Als mir geraten wurde, meinen Namen zu ändern, weil ich damit niemals Erfolg haben würde", sprach der Schauspieler über seine Vergangenheit und holte weiter aus: "Ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen bestimmte Leute zu mir nicht mal 'Hallo' sagen wollten. An Zeiten, in denen ich keine Identifikationsfigur hatte, zu der ich hätte aufblicken können."

Auch wenn es mit seinem Erfolg etwas länger gedauert hat, will der 40-Jährige seine Berühmtheit nicht mehr missen. Selbst an Tagen, an denen es ihm zu viel im Rampenlicht wird, weiß Elyas sich zu helfen, wie er verriet: "Wenn ich jetzt einfach so total meine Ruhe haben will, dann fahre ich ins Ausland und da kennt mich keiner. Also in Spanien denken alle, ich bin der Pool-Boy oder der Hausmeister."

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek in Hamburg

Getty Images Elyas M'Barek bei der "Liebesdings"-Filmpremiere

Getty Images Elyas M'Barek bei der Gala "Ein Herz für Kinder"

