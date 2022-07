Papa ist Beauty-Doc: GNTM-Inka legt sich nicht unters Messer

Inka Ferbert (20) spricht offen über Beauty-Eingriffe. Die Erzieherin hat in der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel um den begehrten Titel gekämpft. Doch vor ihrer Teilnahme an der Modelshow ist sie ziemlich unzufrieden mit ihrer Figur gewesen – sie hatte sogar eine Brustvergrößerung in Betracht gezogen. Damals hatte ihr Vater, der selbst Schönheitschirurg ist, sie davon abgehalten. Doch würde sie sich heute einer Schönheitsoperation unterziehen? Das hat Inka nun Promiflash verraten.

"Ich stehe noch dazu, wie ich es gesagt habe. Ich bin fein mit mir, aktuell", erzählte die 20-Jährige im Promiflash-Interview bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg. Aber sie erklärte auch: "Mit 40 kann das anders aussehen." Außerdem ist Inka der Meinung, dass eine solche Entscheidung jedem selbst überlassen sei. "Es gibt so viele Leute, bei denen ich sagen würde: 'Du siehst toll aus.' Und die sagen: 'Nee, ich fühle mich nicht wohl'", schilderte sie.

Auch mit seiner Frisur fühlt sich das Nachwuchsmodel noch wohl. Dass ihre Haare nach der radikalen Veränderung bei GNTM so langsam nachwachsen, stört Inka nicht wirklich, denn sie verriet: "Ich denke, ich lasse sie erst mal so. Ich bin zufrieden und jetzt gerade im Sommer ist es sehr, sehr praktisch."

Instagram / inka.gntm22.official Inka, GNTM-Girl 2022

Instagram / inka.gntm22.official Inka Ferbert im Februar 2022

Instagram / inka.gntm22.official Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

