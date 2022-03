Warum war Inka Ferb (19) in der aktuellen Germany's next Topmodel-Folge nicht zu sehen? Am Donnerstag stand endlich das langersehnte Umstyling an. Insgesamt acht Nachwuchsmodels bekamen von Heidi Klums (48) Stylisten einen neuen Look verpasst. Inka bekam man dabei zur Verwunderung vieler Fans allerdings überhaupt nicht zu Gesicht. Doch warum fehlte die Beauty aus Nierstein in der aktuellen Episode eigentlich?

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats veröffentlichte der Sender nun ein Statement. "Sie musste leider ein wenig länger in Quarantäne bleiben", teilte ProSieben mit. Trotzdem können die Fans aufatmen, denn schon bald bekommen sie Inka endlich wieder ein wenig mehr zu Gesicht. "Am nächsten Donnerstag ist sie wieder mit dabei", ließ der Sender weiter verlauten.

Unter Inkas letztem Instagram-Posting hatte sich ihre Community nach Ausstrahlung der neuen Folge bereits große Sorgen gemacht. "Da freut man sich Woche für Woche auf Donnerstag und dann ist es einem nicht einmal vergönnt, dich zu sehen" und: "Wo warst du?", lauteten nur zwei der vielen enttäuschten Fan-Kommentare. Über die vielen Reaktionen ihrer Follower schien sich Inka sehr zu freuen. "Danke für eure vielen lieben Nachrichten", schrieb die 19-Jährige in ihrer Story.

ProSieben / Richard Hübner Vanessa, Inka, Julia, Martina, Noëlla und Annalotta bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / 04inka Inka Ferb, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / 04inka Inka Ferb, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

