Inka Ferb fühlte sich damals nicht wohl in ihrem Körper! Die Fitness-Liebhaberin ist eine der Kandidatinnen, die in der 17. Staffel von Germany's next Topmodel ihr Glück versuchen – und Model-Mama Heidi Klum (48) von sich überzeugen wollen. Doch die Beauty aus Nierenstein war nicht immer so selbstbewusst wie jetzt. Inka verriet nun, dass ihr Papa Schönheitschirurg ist – und sie sich sogar einst die Brüste machen lassen wollte!

Für ProSieben stellte sich die 19-Jährige in einem kurzen Video vor. In dem Clip erzählte sie, dass sie mit ihrer Figur früher ziemlich unzufrieden gewesen sei. "Ich habe ja keine große Brust und da war ich auch oft sehr unsicher", gab sie ehrlich zu. Deshalb habe das Model sogar seinen Vater um Rat gefragt. Doch dieser habe einer Beauty-OP nicht zugestimmt. "Er sagte: 'Nee, ich find das nicht gut. Du bist so, wie du bist. Sei stolz darauf'", führte Inka weiter aus.

Mittlerweile scheint die Kindergarten-Mitarbeiterin aber im Reinen mit sich selbst und ihrem Körper zu sein. "Das braucht Zeit – und dann denkt man sich: 'Ja, ich habe kleine Brüste. Na und? Ist doch egal, ist doch cool'", meinte Inka abschließend.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / 04inka GNTM-Kandidatin Inka Ferb

Anzeige

Instagram / 04inka Inka Ferb, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de