Diese Entscheidung kann sie nicht so ganz nachvollziehen! Inka (19) musste ihren Traum vom Sieg bei Germany's next Topmodel in dieser Woche überraschend aufgeben. Dabei hatte Heidi Klum (48) der Castingshow-Kandidatin immer wieder versichert, dass sie sich gut schlage. Vom Exit der Erzieherin zeigten sich die Zuschauer anschließend entsetzt – und auch Inka selbst hadert damit: Promiflash erzählte sie jetzt, wie es ihr nach dem Aus geht.

"Ich war total überrascht und habe es erst mal gar nicht realisiert", schilderte die 19-Jährige ihre Gefühlslage nach ihrem Rauswurf aus der TV-Show. Die Sendung so völlig aus dem Nichts verlassen zu müssen, habe sie nicht nur unerwartet getroffen, sondern auch enttäuscht: "Ich finde es in der Hinsicht unfair, dass viele Mädels die Wochen vorher immer eine zweite Chance bekommen haben."

Daher fühle sie sich ein wenig benachteiligt – und das nur, weil ihr Leistungsknick in einer späteren Phase der Produktion gekommen sei. "Als ich das erste Mal richtig schlecht war, musste ich direkt gehen. Das fand ich sehr schade", machte Inka ihrem Ärger Luft.

ProSieben / Richard Hübner Lena, Vanessa und Lou-Anne beim GNTM-Shooting

Instagram / inka.gntm22.official Inka, GNTM-Girl 2022

ProSieben / Richard Hübner David Helmut und Heidi Klum am GNTM-Set

