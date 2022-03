Bei Germany's next Topmodel stehen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Castings für große Jobs auf dem Plan! Beispielsweise durften sich Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels in den vergangenen Wochen schon um Aufträge für große Kunden wie Themis Z, Delicate Love oder auch Shape bewerben. Jetzt folgte ein weiteres großes Casting: Das Label Levi's suchte Gesichter für die nächste große Kampagne – und diese Kandidatinnen schnappten sich den Hammer-Job!

Levi's hatte für das Casting eine Vorauswahl getroffen und wollte die sechs Kandidatinnen Inka (19), Sophie, Vivien (22), Amaya (18), Noëlla und Juliana näher kennenlernen: Die Girls mussten in Zweiergruppen einen kurzen Clip drehen – und den Kunden damit von ihrer Kreativität und ihren Model-Qualitäten überzeugen. Letztendlich konnte sich aber nur ein Duo durchsetzen. "Ich freue mich sehr, euch mitzuteilen, dass wir uns für das Team Juliana und Noëlla entschieden haben", verkündete die Marketing-Chefin Karen Riley-Grant und fügte hinzu: "Wir lieben es, wie ehrlich, echt und authentisch ihr seid."

Karen hielt aber noch eine Überraschung parat – eine Kandidatin hatte sie nämlich zusätzlich so richtig vom Hocker gehauen! "Ich freue mich sehr, euch zu sagen, dass wir uns zusätzlich noch für Inka entschieden haben", betonte die Marketing-Expertin. Die Kandidatin habe sie vor allem mit ihrer Natürlichkeit begeistert.

Anzeige

Instagram / juliana.crst Juliana, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / noella.gntm22.official Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / inka.gntm22.official Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de