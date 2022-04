Für Inka (19) ist der Germany's next Topmodel-Traum geplatzt! Die Kindergarten-Mitarbeiterin konnte Chefjurorin Heidi Klum (48) in der vergangenen Folge nicht mehr mit ihrer Leistung überzeugen und musste deshalb die Heimreise antreten. Wenige Wochen zuvor hatte sie von der Modelmama im Rahmen des großen Umstylings noch eine radikale Veränderung verpasst bekommen. Bereut Inka den Kurzhaarschnitt jetzt nach ihrem GNTM-Rauswurf? Promiflash hat bei der Fitness-Liebhaberin nachgefragt...

"Ich bereue das Umstyling nicht", stellte Inka nun im Promiflash-Interview klar und betonte: "Ich selbst hätte mir diese Frisur nie geschnitten, deswegen bin ich froh, dass ich 'gezwungen' wurde. So habe ich auch mal einen anderen Look ausprobiert." Die Niersteinerin habe sich am Set aber nicht auf ihrem Umstyling ausgeruht: Sie sei nämlich nicht davon ausgegangen, dass eine krasse Veränderung gleichzeitig ein Weiterkommen bei GNTM bedeutet. "Es zählt natürlich auch die Leistung, die man bringen muss", erklärte sie.

Und wie verfährt Inka nach ihrem GNTM-Exit mit ihrem Kurzhaarschnitt? "Ich denke, ich werde meine neuen Haare erst mal beibehalten – und dann würde ich sie gerne auf einen Long Bob wachsen lassen", beschrieb die 19-Jährige ihre Pläne in Sachen Frisur.

Inka, GNTM-Girl 2022

Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Inka im Februar 2022

