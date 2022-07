Sávio ist da: So war Anne Wünsches erste Nacht mit Baby!

An viel Schlaf ist für Anne Wünsche (30) nun nicht mehr zu denken! Am Freitag war es endlich so weit: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin brachte ihr drittes Baby auf die Welt. Zusammen mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ist Sohnemann Sávio Elio das erste gemeinsame Kind. Nach der Geburt fühlte sich die Influencerin zunächst sehr schwach – doch nun gibt sie ihren Fans regelmäßig Baby-Updates. So auch jetzt: Wie war Annes erste Nacht mit ihrem Neugeborenen?

In ihrer Instagram-Story meldete sich Anne sichtlich müde, aber auch überglücklich bei ihrer Community. "Auf jeden Fall haben wir schon zu zweit die erste Nacht hinter uns gebracht. Wie ihr sehen könnt – noch lache ich drüber", erklärte die 30-Jährige. Während sie ihren Followern ein Update gab, fütterte sie ihren Sohn im Krankenhausbett mit der Flasche. Immer wieder sah die frisch gebackene Mama ihr drittes Baby ganz verliebt an.

Noch fände sie alles wunderschön mit Sávio – kündigte jedoch schon an, dass sie aufgrund des Schlafmangels vermutlich bald darüber jammern werde. Doch Anne ist augenscheinlich sehr froh, dass ihr kleiner Schatz nun endlich da ist. Die Geburt verlief nämlich nicht ohne Komplikationen. Die Bloggerin hatte eine Sturzgeburt und verlor dabei einen Liter Blut.

