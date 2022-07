"Temptation Island"-Paar Gloria und Nikola fast aufgeflogen

Es war für das Paar nicht leicht nach der Show. Die Zuschauer konnten in den vergangenen zwei Monaten mitansehen, wie Gloria und Nikola Glumac ihre Ehe bei Temptation Island testeten. Trotz ihrer gemeinen Kommentare und seiner Flirtaktionen hielt das Paar zusammen. Das mussten sie vor ihren Fans jedoch bis zur Wiedersehensfolge vergangene Woche geheim halten. Dieses Versteckspiel fiel Gloria und Niko sehr schwer, wie sie nun gestanden.

Im exklusiven Interview mit Promiflash berichteten die beiden, wie schwierig es für sie in ihrem Urlaub in Kroatien war, sich nicht zusammen zu zeigen. Fans hätten den Serben erkannt und ihr Hotel nahezu belagert. "Ich habe mich teilweise 'verkleidet' mit Cap und Brille, damit mich niemand erkennt", beschrieb Gloria. Doch Niko berichtete, dass sie trotz ihrer Vorkehrungen gesichtet wurden: “Wir mussten dann in abgelegenere Orte und Restaurants fahren und selbst da wurden wir erkannt."

Unabhängig von ihrem Urlaub sei diese Heimlichtuerei für die zwei eine große Belastung gewesen. "Es war superschwer, alles geheim zu halten. Man war deshalb auch sehr eingeschränkt in seinem Leben", gab Niko offen zu. Zumal Gloria zufolge das Interesse der Follower die Situation erschwert habe: "Die Leute spekulieren und wollen unbedingt herausfinden, wer zusammen ist und wer nicht. Wird es dann herausgefunden, sind die Leute sauer, dass sie es herausgefunden haben."

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und seine Frau Gloria Glumac im Urlaub in Kroatien 2022

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

