Trennungswirrwarr: Kendall Jenner wieder mit Devin unterwegs

Geben sie ihrer Liebe etwa noch eine Chance? Seit Wochen halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) kein Paar mehr seien. Mehrere Insider hatten die Trennung der beiden bereits bestätigt. Doch lagen sie damit möglicherweise falsch? Das Model und der Basketballer wurden in den vergangenen Tagen ab und zu zusammen gesehen. So auch jetzt wieder!

Laut US Weekly wurden die beiden nun zusammen in den Hamptons gesichtet – Paparazzi-Aufnahmen gibt es davon allerdings keine. Dafür erklärte ein Insider diesbezüglich: "Beide schienen in bester Stimmung zu sein." Die The Kardashians-Beauty und der Sportler haben angeblich einen Laden für Spirituosen besucht – dabei sollen sie viel gelacht und eine Flasche von Kendalls eigenem 818 Tequila gekauft haben.

Damit dürften die zwei ihre Fans nur noch mehr verwirren. Bisher äußerten sich nämlich weder Kendall noch Devin zu ihrer angeblichen Trennung. Dafür behaupteten aber böse Zungen, dass die Turtel-Fotos der beiden von vor einigen Tagen nur inszeniert gewesen seien.

Getty Images Kendall Jenner auf der Vanity-Fair-Oscar-Party im März 2022

Getty Images Devin Booker, US-amerikanischer Basketballspieler

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

