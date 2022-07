Verbindet Musik mit Farben: Olivia Rodrigo hat Synästhesie!

Olivia Rodrigo (19) nimmt Musik einfach anders wahr! Mit "Drivers License" startete die amerikanische Sängerin im vergangenen Jahr als Newcomerin durch – danach feierte Olivia einen immer größer werdenden Erfolg in der Musikbranche! Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Single folgte nur wenige Monate später das Debütalbum "Sour" – Olivias außergewöhnliche Musikalität ist nicht mehr zu leugnen! Jetzt verriet sie ein weiteres Detail zu ihrer besonderen Beziehung zur Musik!

Wie Just Jared berichtete, hat Olivia eine leichte Form der Synästhesie. Aber was ist das eigentlich? Menschen wie Olivia hören Töne und sehen gleichzeitig Farben, andere wiederum schmecken etwas, während sie beispielsweise Musik hören. "Ich habe auch Synästhesie, also wenn ich Songs höre, sehe ich Farben", erklärte die dreifache Grammy-Gewinnerin. Ihr Hit "Drivers Licens" ist für sie beispielsweise lila – der Song "Jealousy, Jealousy" ist wiederum leuchtend rot.

Aber nicht nur Olivia hat die außergewöhnliche Wahrnehmung der Musik! Auch Sängerin Alessia Cara (25) hat Synästhesie – diese hilft ihr zu beurteilen, ob bei einem ihrer Songs alles zusammenpasst! Aber auch Lorde (25) nutzt ihre Musik-Farb-Synästhesie als eine Art Farbkorrektur beim Schreiben von Liedern!

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lorde, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de