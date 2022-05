Es ist wieder so weit: Am vergangenen Sonntag, den 15. Mai, fanden in Las Vegas die renommierten Billboard Music Awards statt. Bei dieser Verleihung werden alljährlich die besten Künstler des Jahres in insgesamt 62 Kategorien aus allen Musikgenres ausgezeichnet. Letztes Jahr war der Sänger The Weeknd (32) mit zehn Awards der eindeutige Gewinner – doch wer hat dieses Jahr abgeräumt?

Olivia Rodrigo (19) ist die strahlende Siegerin des Abends: Wie HollywoodLife berichtet, konnte sie sieben Awards mit nach Hause nehmen. Die "Drivers License"-Interpretin setzte sich unter anderem in den beliebten Kategorien "Bester Newcomer" und "Meistgestreamter Song" durch. Doch auch für Kanye West (44) lief es richtig gut: Sechs Auszeichnungen erhielt der Musiker für sein neues Album "Donda".

Ebenfalls abgesahnt hat Drake (35): Mit seinen neuen fünf Trophäen hat der Rapper insgesamt 34 Mal gewonnen und hält somit den Rekord für die meistgewonnenen Billboard Music Awards aller Zeiten. Doch auch Bad Bunny (28) stellte einen neuen Rekord auf: Er bekam gleich zwei Awards und verzeichnet somit die meisten Siege in der Kategorie "Bester Latin-Künstler". Favorit The (18) Weeknd, der mit 17 Nominierungen ins Rennen gestartet war, ging dagegen fast leer aus.

Hier kommen noch mal die wichtigsten Kategorien in der Übersicht:

"Bester Künstler": Drake

"Bester Newcomer": Olivia Rodrigo

"Bester Rapper": Drake

"Beste weibliche Rapperin": Megan Thee Stallion

"Bester R&B-Künstler": Doja Cat (26)

"Bester Country-Künstler": Taylor Swift (32)

"Bester Latin-Künstler": Bad Bunny

"Bester Rap-Song": Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

"Bester Radio-Song": Dua Lipa (26), “Levitating”

"Beste Band/bestes Duo": BTS

"Beste Kollaboration": The Kid Laroi & Justin Bieber (28), “Stay”

"Bester Soundtrack": "Encanto"

"Meistgestreamter Song": The Kid Laroi & Justin Bieber, “Stay”

"Meistverkaufter Song": BTS, “Butter”

"Meist viral gegangener Song": Doja Cat ft. SZA (31), “Kiss Me More”

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Getty Images Lil Nas X, Rapper

