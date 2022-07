Vor Beziehung: Rebel Wilson datete 2019 über 50 Personen

Sie hat sich ausgelebt! Seit einigen Monaten ist Rebel Wilson (42) wieder verliebt. Bereits seit Januar soll die Schauspielerin ihr Herz an Ramona Agruma verschenkt haben. Seit einigen Wochen zeigen die beiden Turteltauben ihre Liebe auch ganz öffentlich und können kaum die Finger voneinander lassen. Aber das war nicht immer so. 2019 lief für Rebel in Sachen Liebe alles andere als gut: Sie hatte über 50 erste Dates!

Im Podcast U Up? sprach die Pitch Perfect-Darstellerin über ihre Dating-Vergangenheit. Besonders das Jahr 2019 hatte es in sich: "Ich hatte einige Dates mit Milliardären und dann auch mit Leuten, die nichts hatten", erzählte sie. "Es war das ganze Spektrum an Menschen." Rebel scheint ihr Single-Leben damals in vollen Zügen genossen zu haben.

Doch dabei hatte die Blondine nicht immer ein glückliches Händchen: "Die letzte Person, mit der ich über die Dating-App ausgegangen bin, habe ich vom FBI überprüfen lassen, nur um sicherzugehen, dass da nichts war. Und es gab tatsächlich etwas in ihrer Vergangenheit", erzählte sie und fuhr fort: "Es war eine Anklage wegen Körperverletzung."

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

APEX / MEGA Rebel Wilson, Schauspielerin

