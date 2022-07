"Bestes Jahr": Gwen Stefani und Blake feiern Hochzeitstag

Gwen Stefani (52) und Blake Shelton (46) bekräftigen ihre Liebe zueinander. Am 3. Juli 2021 gaben sich die beiden Musiker das Jawort. Bei einer kleinen Zeremonie auf einer Ranch haben sie im kleinen Kreis geheiratet. Obwohl die Hochzeit deutlich überschaubarer ausgefallen ist als ursprünglich geplant, genoss das Paar eine richtige Traumhochzeit. Auch ein Jahr später denken Blake und Gwen noch gerne an ihren Hochzeitstag zurück. So liebevoll feiern die beiden diesen Anlass!

Auf seinem Instagram-Profil gratulierte Blake seiner Frau mit einem Schnappschuss, auf dem er zärtlich seine Arme um Gwen legt. "Alles Gute zum Jahrestag an die Frau, die meine Welt in Schwung bringt", schrieb er zu dem Foto von seinem Hochzeitstag. Dabei kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Deinetwegen war dieses Jahr das beste Jahr meines Lebens. Ich liebe dich! Danke, dass du Ja gesagt hast!"

Die 52-Jährige feierte ihren Jahrestag ebenfalls auf Instagram. Dazu teilte sie ein Video von sich und ihrem angetrauten Mann. Zu sehen sind die "Hollaback Girl"-Interpretin und der Country-Sänger an ihrem großen Tag: Darunter der erste Tanz und wie Blake den Schleier lüftet. Zu dem Clip schrieb Gwen: "Ein Jahr ist vorüber, und wir haben noch eine Ewigkeit vor uns."

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juli 2021

Anzeige

ActionPress Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de