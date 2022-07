Cara Delevingne turtelt mit neuer Flamme bei Adele-Konzert

Cara Delevingne (29) schwebt offenbar auf Wolke sieben! Das Model sorgte mit seinem Liebesleben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. So datete die Britin unter anderem bereits die Schauspielerin Paris Jackson (24) und die Pretty Little Liars-Darstellerin Ashley Benson (32). Seit einigen Wochen bandelt sie nun aber mit der Sängerin Leah Mason an. Jetzt besuchten die beiden ein Festival – und turtelten bei Adeles Auftritt, was das Zeug hält!

Paparazzi lichteten Cara und ihre neue Flamme nun auf dem BST Hyde Park Festival in London ab, auf dem die "Someone Like You"-Interpretin performte. Den Auftritt schienen die Turteltauben jedenfalls sehr zu genießen. An dem Abend konnten die beiden nämlich kaum die Finger voneinander lassen: Auf den Bildern kuschelten sie miteinander und tauschten dabei sogar heiße Küsse aus.

Ob es zwischen Cara und Leah wohl ernst ist? Immerhin wurden die beiden nun schon mehrmals total vertraut miteinander gesichtet. Bislang haben sich allerdings weder die Suicide Squad-Bekanntheit noch die Musikerin zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus geäußert.

Getty Images Cara Delevingne, Model

MEGA Cara Delevingne und Leah Mason in London

Oliver Palombi / MEGA Cara Delevingne und Leah Mason in Italien

