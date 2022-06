Ist Cara Delevingne (29) etwa frisch verliebt? Im Liebesleben des Models ging es in der Vergangenheit recht turbulent zu. Die Britin ist pansexuell und fühlt sich somit zu jedem Geschlecht hingezogen. Unter anderem datete sie bereits die Schauspielerin Ashley Benson (32) und bandelte auch schon mit Michael Jacksons (✝50) Tochter Paris (24) an. Auch jetzt ging es wieder heiß her: In Italien wurde Cara knutschend abgelichtet!

Eigentlich ist die 29-Jährige gerade in Portofino, um dort für die Luxusmarke Dior zu shooten. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint sie ihre Zeit in der italienischen Gemeinde zu genießen. In einer Pause turtelte Cara mit einer brünetten Dame und küsste sie. Daily Mail zufolge soll es sich bei der Lady um die 31-jährige Singer-Songwriterin Leah Mason handeln.

Doch offenbar nimmt es Cara bei ihren Knutschereien nicht ganz so genau. Anfang des Jahres soll es auf einer wilden Party auch zu einigen Küssen mit Sienna Miller (40) gekommen sein. "Die beiden sind seit Jahren befreundet, und sie haben gerne eine verrückte Zeit. Es ist lustig", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

Anzeige

Oliver Palombi / MEGA Cara Delevingne in Italien im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Sienna Miller und Cara Delevingne, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de