Ganz ohne Pixel: Cathy Hummels zeigt Sohn Ludwigs Gesicht

Cathy Hummels (34) genießt die Zeit mit ihrem Sohn Ludwig (4)! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin gewährt im Netz fast täglich Einblicke in ihren Alltag. Mit dabei ist natürlich auch immer ihr Nachwuchs. Normalerweise verdeckt die stolze Mutter auf Fotos allerdings immer das Gesicht ihres Kindes. Doch jetzt machte Cathy offenbar eine Ausnahme: Sie teilte nun ein Bild, auf dem sein Gesicht komplett zu erkennen ist!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Frau von Mats Hummels (33) nun ein paar Schnappschüsse von einem Event. Auf den Bildern posieren Cathy und ihr Sohnemann vor einem Rennwagen – und dabei ist das Gesicht des Kleinen gut zu sehen. Auf den Fotos strahlt der Vierjährige bis über beide Ohren. In der Bildunterschrift verriet die 34-Jährige auch den Grund dafür: "Heute ging Ludwigs Traum in Erfüllung. Rennautos in echt sehen und dazu einen echten Rennfahrer kennenlernen."

Doch warum verdeckt Cathy das Gesicht ihres Kindes plötzlich nicht mehr? Unter ihrem Posting erklärte sie ihre Entscheidung wie folgt: "Ich zeige Ludwig auf diesem Foto, da er hier bei einem offiziellen Termin dabei war oder ich bei ihm." Der Kleine habe sich nämlich sehr gewünscht bei dem Event mit dabei zu sein. "Sein Lächeln und seine leuchtenden Augen sprechen Bände", schwärmte die Influencerin.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Mai 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de