Hat sie sich von dem Schock erholt? Cathy Hummels (34) war bis vor kurzem noch in Thailand unterwegs, da sie für die neue Staffel von Kampf der Realitystars vor der Kamera stand. Doch dort erlebte die Moderatorin Schreckliches: Sie wurde überfallen. Kurzzeitig sah sie sich schon in Lebensgefahr, doch konnte den Angreifern dann doch entkommen. Nun scheint sie umso dankbarer: In einem süßen Post drückte Cathy ihre Liebe für Söhnchen Ludwig (4) aus!

Auf Instagram teilte die Frau von Mats Hummels (33) einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Kleinen: Bei strahlendem Sonnenschein in Dubai am Strand gibt die stolze Mama ihrem Sohn einen Schmatzer, während er sichtlich zufrieden lächelt. "Ich liebe dich, Lumpi! Die reinste und liebste Seele", betitelte Cathy den Beitrag.

Erst kürzlich gab die Influencerin gegenüber ihren Followern im Netz zu, dass vor allem der kleine Ludwig es war, der ihr bei dem tragischen Vorfall Hoffnung gegeben hat. "Aber ich hatte den besten Grund zu kämpfen: Dich", schrieb sie rührend unter einem Bild der Zwei.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Sohnemann Ludwig

