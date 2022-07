Gerichtstermin mit Yeliz Koc: Jimi bringt neue Freundin mit

Yeliz Koc (28) trifft Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Laura Marie Geissler vor Gericht! Im Mai teilte Yeliz ihren Followern mit, dass ihr Ex Jimi in die Wege geleitet habe, dass sich die beiden vor Gericht sehen. Der Grund: Die Ex-Bachelor-Kandidatin soll im Netz Unwahrheiten über den Schauspieler verbreiten. Doch zum Gerichtstermin kam Jimi nicht alleine: Ihn begleitete seine neue Freundin Laura Marie Geissler!

Wie die Bild berichtet, erschien Jimi am Montagnachmittag beim Prozess in Hannover gemeinsam mit seiner Freundin Laura vor Gericht. Die 23-Jährige habe ihren Partner in einem Mietwagen zum Gerichtsgebäude gefahren. Die Rennfahrerin war auch im Saal dabei, in dem sie erstmals auf Jimis Ex Yeliz traf.

In der Vergangenheit packte Yeliz immer wieder über ihre Beziehung zu Jimi aus. Außerdem kritisierte die 28-Jährige, dass der Sohn von Natascha Ochsenknecht (57) kein Interesse an ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie zeige. Außerdem habe er Yeliz, ihre Mutter und ihre Schwester blockiert. "Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiterem Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben", erklärte er anschließend auf Instagram.

Instagram / jimbonader Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2022

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Sky/Jennifer Endom Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

